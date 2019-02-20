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حلوانى يقتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية فى الغربية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:16 ص
حلوانى يقتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط حلوانى بعد قيامه بقتل شقيق زوجته أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقته.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بوصول "محمد إبراهيم الأطروش" لمستشفى كفر الزيات، مصابًا بجرح نافذ فى القلب ووفاته.

 

وتبين من فحص الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز، والنقباء أحمد شيحة ومحمد خطاب معاونا المباحث، أنه أثناء تدخل المجنى عليه لفض مشاجرة بين شقيقته وزوجها "عامر .م.ع" حلوانى، طعن المتهم القتيل بسكين ولقى حتفه فى الحال، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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