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حبس عامل الوميتال سنة مع الشغل لاتهامه بهتك عرض طفلة فى الوراق

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:24 ص
حبس عامل الوميتال سنة مع الشغل لاتهامه بهتك عرض طفلة فى الوراق المستشار هشام الشريف
كتب سليم على
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قضت محكمة جنايات الجيزة، بالحبس سنة لعامل الوميتال مع الشغل، لاتهامه بهتك عرض طفلة فى الوراق.
 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.
 
 
وجاء فى أمر الإحالة رقم 7447 لسنة 2018 جنايات الوراق، أن المتهم "محمد . ع . ا" 26 سنة، عامل الوميتال، هتك عرض الطفلة "رحمة .ع" بالقوة بأن تعقبها اثناء دخولها مسكنها وانفرد بها واحتضنها وحاول تقبيلها كرها عنها.
 
 
وقالت والدة المجنى عليها "نادية . ف" 44 سنة، عاملة بمدرسة المدائن، بأنها نمى إلى علمها من كريمتها بقيام المتهم بتقبيلها عنوة عنها واحتضنها، فاستغاثت بالمارة فاستجابوا لها وتمكنوا من ضطبه وتسليمه إلى قسم شرطة الوراق، وباشرت نيابة الوراق التحقيق التى بدورها أحالته إلى المحاكمة الجنائية.

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