حبس تاجر ملابس بحوزته 11 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس تاجر ملابس وبحوزته 11 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، حبس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "عبد الفتاح .م.ع" 29 عاما تاجر ملابس ومقيم بمدينة شبين الكوم، وبحوزته 11 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.