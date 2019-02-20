جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عملات أثرية النادرة

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من إحباط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية النادرة بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وتمثل عملية نقل مثل هذه المضبوطات مخالفة لإتفاقيتي اليونيسكو 1970 والمتعلقة بالانتقال غير المشروع للممتلكات الثقافية واتفاقية 2005 المتعلقة بالتنوع الثقافي العالمى .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على إحدى الرحلات المتجهة إلى دبى اشتبه وليد عيسى رئيس الوردية و خالد عبدالعزيز مأمور الحركة فى الراكب م . م .ع مصرى الجنسية.

وبالعرض الأمر على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب من السادة مصطفى حسين وعادل متولى مأمورى الجمرك وسامح شرباش رئيس الوردية ونشأته فؤاد بمكافحة التهرب الجمركى وهشام مصباح بالأمن الجمركى بحضور جمال طه مدير إدارة الوديعة.

حيث تم العثور داخل إحدى الحقائب على 18 عملة معدنية قديمة مختلفة الأشكال الأحجام والألوان يشتبه أن يكون بعضها يخضع لقانون حماية الآثار.

وبالعرض على وحدة المضبوطات الأثرية بمطار برج العرب أكدت إن المضبوطات بها 6 عملات معدنية من العصر العثمانى وعملة معدنية من عصر الملك جورج الخامس ملك إنجلترا وعملة معدنية واحدة من عصر السلطان حسين و 7 عملات معدنية من عهدى الملك فؤاد وفاروق بإجمالي 15 عملة معدنية أثرية نادرة تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وأوصى بمصادرتها لصالح وزارة الآثار.

قرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية تحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 17 لسنة 2019 وحجز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى رئيس قطاع العمليات الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.