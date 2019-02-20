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تنفيذ 1251 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:53 م
تنفيذ 1251 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1251 حكمًا متنوعًا منها 875 حكمًا جزئيا، و44 حكما مستأنفا و279 حكم غرامات و51 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8150 جنيها قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكومًا عليه.
 
 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 

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