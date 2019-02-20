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"تموين الإسماعيلية" تضبط طن منتجات زراعية معاد تعبئتها داخل ثلاجة بدون ترخيص

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:21 ص
"تموين الإسماعيلية" تضبط طن منتجات زراعية معاد تعبئتها داخل ثلاجة بدون ترخيص حملة تموينية - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط طن و35 كيلو جرامًا من المنتجات الزراعية والخضار "بسلة، باذنجان، ملوخية" أوشكت صلاحيتها على الانتهاء ومعاد تعبئتها بتواريخ حديثة داخل ثلاجة بدون ترخيص لحفظ الخضراوات بدائرة مركز الإسماعيلية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، مفادها قيام أحد الأشخاص بإدارة ثلاجة حفظ بدون ترخيص بمنطقه البهتينى دائرة مركز الإسماعيلية، وقيامه بتجميع منتجات زراعية أوشكت تواريخ صلاحيتها على الانتهاء، ويقوم بإعادة تعبئتها وتجميدها وتدوين تاريخ صلاحية جديدة مما يعتبر جريمة غش تجارى، وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة المعلومات.

 

وتمكن ضباط مباحث التموين والقوة المرافقة لهم، من ضبط "خالد.أ.م" 28 عامًا صاحب الثلاجة المتحرى عنها مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبتفتيش الثلاجة تم ضبط كمية من الخضروات " البذنجان، البسلة، الملوخية" وزنت حوالى طن و35 كيلو جرامًا معاد تعبئتها بعلامة تجارية، ومدون عليها تاريخ صلاحية حديث 2019 مخالفًا للحقيقة، مما يعد غش تجارى، كما تم ضبط كميات من الخضراوات غير مدون عليها بيانات أو تاريخ صلاحية.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم،  وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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