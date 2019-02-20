تعليم الوادي الجديد يدشن مبادرة طلابية لزراعة أسطح المدارس بالمحاصيل المنتجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شهد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد تدشين مبادرة زراعة اسطح المدارس وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب التعليم الزراعي بالخارجة وقيادات التعليم بالمديرية وإدارة الخارجة التعليمية، ونظائرهم خلال برنامج "سكايب" في كافة الإدارات التعليمية الخمس، والتي حاضر فيها الدكتور علاء راشد نوار

وقال التداوي، إن الهدف من المشروع هو زراعة الأسطح كمشروع قومي يسهم في القضاء على التلوث والاحتباس الحراري، التوفير في استخدام الطاقة، لتوفير الأكسجين، للإنتاج والجدوى الاقتصادية توفير فرص عمل للشباب و خلق فرص عمل للمرأة المصرية المعيلة خاصة ذات التعليم المحدود، وإنتاج غذاء نظيف وآمن صحيًا، والتوسع الرأسي في الإنتاج.

وأضاف التداوي، أن إنتاجية المساحة تعادل، عشرة أضعاف إنتاجية عشر صوب زراعية على الأقل، وترشيد استهلاك المياه بإتباع أنظمة الري الحديث وإعادة استخدام المياه والقضاء على التلوث، زيادة نسبة الأكسجين في الهواء، ترشيد استهلاك الطاقة حيث إن الدراسات أثبتت أن السطح، المنزرع أقل استهلاكًا في التدفئة شتاء وأٌقل في التبريد صيفًا .