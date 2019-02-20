video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الوادي الجديد يدشن مبادرة طلابية لزراعة أسطح المدارس بالمحاصيل المنتجة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:19 م
تعليم الوادي الجديد يدشن مبادرة طلابية لزراعة أسطح المدارس بالمحاصيل المنتجة طلاب المحافظة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

شهد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد تدشين مبادرة زراعة اسطح المدارس وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب التعليم الزراعي بالخارجة وقيادات التعليم بالمديرية وإدارة الخارجة التعليمية، ونظائرهم  خلال برنامج "سكايب" في كافة الإدارات التعليمية الخمس، والتي حاضر فيها الدكتور  علاء راشد نوار

 وقال التداوي، إن الهدف من المشروع هو زراعة الأسطح كمشروع قومي يسهم في القضاء على التلوث والاحتباس الحراري، التوفير في استخدام الطاقة، لتوفير الأكسجين، للإنتاج والجدوى الاقتصادية توفير فرص عمل للشباب و خلق فرص عمل للمرأة المصرية المعيلة خاصة ذات التعليم المحدود، وإنتاج غذاء نظيف وآمن صحيًا، والتوسع الرأسي في الإنتاج.

وأضاف التداوي، أن إنتاجية المساحة تعادل، عشرة أضعاف إنتاجية عشر صوب زراعية على الأقل، وترشيد استهلاك المياه بإتباع أنظمة الري الحديث وإعادة استخدام المياه والقضاء على التلوث، زيادة نسبة الأكسجين في الهواء، ترشيد استهلاك الطاقة حيث إن الدراسات أثبتت أن السطح، المنزرع أقل استهلاكًا في التدفئة شتاء وأٌقل في التبريد صيفًا .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة متخصصة تعاين عدة مواقع لاختيار مقار لإنشاء 3 كليات بالوادى الجديد

صور.. بدء تنفيذ أكبر مشروع للإنتاج الحيوانى والزراعى بالوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة