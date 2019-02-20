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تعرف على مهام مركز الحاسبات الإلكترونية بوزارة الداخلية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:00 ص
تعرف على مهام مركز الحاسبات الإلكترونية بوزارة الداخلية وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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يناط بمركز الحاسبات الالكترونية بوزارة الداخلية العمل على إنشاء منظومة معلومات متكاملة للوزارة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة تؤدى الى رفع مستوى الأداء لكافة جهات الوزارة وتعاون في دعم عملية اتخاذ القرارات وذلك من خلال إيجاد نظام للمعلومات يتناسب مع احتياجات جهات الوزارة مع ربط تلك النظم بما يضمن تفاعلها وتشغيلها كمنظومة واحدة .

 

الأهداف:

•     القيام بأعمال دراسة وتحليل النظم القائمة لتطويرها وذلك بالتنسيق مع القائمين على تلك النظم .

•     العمل على تحقيق التكامل المعلوماتي بين كافة جهات الوزارة من ناحية فضلاً عن التكامل المعلوماتى بين الوزارة ومختلف جهات الدولة من ناحية أخرى.

•     زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة فى أعمال التأمين المختلفة المناطة بقطاعات الوزارة النوعية والجغرافية.

•     التوسع فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين من مختلف قطاعات الوزارة إليكترونياً من خلال البوابة الالكترونية للوزارة على الانترنت .

•     إدارة وتأمين وتشغيل ومراقبة وصيانة شبكة المعلومات الداخلية لوزارة الداخلية.

•     إعداد وتصميم وتطوير مواقع الأجهزة المختلفة بالوزارة على شبكة الانترانت.

•     الإشراف والمعاونة في أعمال الاصلاحات والصيانة الدورية لجميع نظم وأجهزة الحاسبات ومعداتها بجميع جهات الوزارة .

 

 

 


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