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تعرف على مزايا طرح السندات الدولية وكيف ستستخدمها وزارة المالية؟

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:25 ص
تعرف على مزايا طرح السندات الدولية وكيف ستستخدمها وزارة المالية؟ وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتى طرحتها مصر، على ثلاث شرائح " 5 -10- 30 سنة" من المتوقع أن تصل مصر خلال أسبوع من الآن.
 
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد المستثمرين الذين اكتتبوا فى السندات الدولية بلغ 400 مستثمر، وهو ما يقترب من ضعف العدد الذى اكتتب العام الماضى.. ويرصد "اليوم السابع"  مزايا طرح السندات الدولية وكيف ستستخدمها وزارة المالية:
 
- شهادة ثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر مما يدعم تدفقات النقد الأجنبى.
 
- حصيلة السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار سوف تدخل حسابات الخزانة العامة الخاصة بوزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.
 
- طلبات اكتتاب السندات تخطت 21.5 مليار دولار مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة. 
 
- سوف تدعم حصيلة السندات الدولية أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر.
 
- الحصيلة بقيمة 4 مليارات دولار ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة.
 
- السندات الدولارية آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط.
 
- طرح سندات متنوعة الشرائح بآجال 5 و10 و30 سنة مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومى والحد من مخاطر إعادة التمويل. 
 
 
 
 

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