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تضامن دمياط توفر احتياجات مسنة من أهالى قرية السنانية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 07:26 م
تضامن دمياط توفر احتياجات مسنة من أهالى قرية السنانية حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط
دمياط معتز الشربينى
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تلقى حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط بلاغ بحالة لسيدة مٌسنة  بشارع سديد بقرية السنانية تم توجيه خالد الصياد عضو لجنةالمبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بدمياط  إلى المكان المتواجد فيه الحالة وتم التوجه وبالبحث الميدانى إتضح انها تحتاج لبعض  مستلزمات الحياة الضرورية والأساسية،  تم التواصل مع المجمع الإسلامى الخيرى بالسنانية لتوفير ما يلزم للحالة من خدمات 
 
كما وجه حسام عبد الغفار الشكر للمهندس سامى الجحر رئيس مجلس ادارة المجمع الإسلامى الخيرى بالسنانية لجهوده المبذوله ولفريق عمل الجمعية ، كما دعا الجمعيات الأهلية كشريكة للتنمية لتقديم الدعم اللازم  لتلك الاسر  من  خلال الدور المجتمعى الذى تتبناه  فى تنمية المجتمع والنهوض
 
يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياه كريمه"  الذى تضمنت تضافر الجهود من خلال المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى. 
 
 
 

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