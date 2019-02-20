"تصديرى الصناعات الطبية" يستهدف 30 % نموا بصادراته لتسجل 660 مليون دولار

كتب إسلام سعيد

قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، لـ" اليوم السابع"، إن مجلسه يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 30% لتسجل 660 مليون دولار بنهاية 2019.

وأوضح جورج أن إجمالي حجم صادرات القطاع (الأدوية- مستحضرات التجميل - المستلزمات الطبية) تصاعدت مؤخراً وسجلت ارتفاعاً خلال عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك من خلال عدد من الشركات التى وصلت إلى نحو 525 شركة.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، يهدف إلى إحداث زيادة مستدامة في حجم الصادرات، وكذا العمل على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في عمليات التصدير لمختلف دول العالم، وخاصة الدول الإفريقية، وهو ما يعمل على خلق وتنمية جيل جديد من المصدرين على نحو يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وذلك من خلال منح المصُدر المتوسط والصغير تخفيضات على تكاليف شهادات الجودة وتسجيل الملفات العلمية والعلامات التجارية.

وأكد أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات يسعى لرفع نسبة القيمة المضافة المحلية، وتشجيع قيام الشركات العالمية باستخدام مصانعها في مصر كمركز تصنيع وتوزيع إقليمي، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والتوسع فى إقامة مشروعات جديدة بها فى مجال الصناعات الطبية.