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تركيا: لا نقبل عرض صواريخ باتريوت الأمريكية بصيغته الحالية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:13 ص
تركيا: لا نقبل عرض صواريخ باتريوت الأمريكية بصيغته الحالية أنظمة باتريوت
رويترز
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قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية اليوم الأربعاء إن من المستحيل أن تقبل تركيا عرضا قدمته لها الولايات المتحدة لشراء أنظمة باتريوت الدفاعية بصيغته الحالية مضيفا أن المحادثات مستمرة بهذا الشأن.
 
وأضاف إسماعيل دمير لمحطة (إن.تى.فى) أن تركيا ستتسلم مقاتلتين من طراز إف-35 من شركة لوكهيد مارتن الشهر المقبل.  كان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من أن شراء تركيا أنظمة إس-400 الروسية الدفاعية سيعرض صفقة بيع طائرات إف-35 لتركيا للخطر وربما يؤدى أيضا لفرض عقوبات أمريكية.
 
ووضع مسؤولون أمريكيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت فى 15 فبراير للرد على عرض أمريكى منافس لشراء أنظمة باتريوت.

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أنظمة باتريوت

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