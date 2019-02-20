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تداول 44 ألف طن بضائع و454 شاحنة بضائع‎ بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:10 ص
تداول 44 ألف طن بضائع و454 شاحنة بضائع‎ بموانئ البحر الأحمر سفينة شحن- أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن اجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة (21) سفينة، بالإضافة لسفينة بالغاطس الخارجى وتم تداول 44 الف طن بضائع و (454) شاحنة بضائع و(28) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (222) شاحنة و(12) سيارة فيما شملت حركة الصادرات 44 ألف طن فوسفات و(232) شاحنة بضائع و(16) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة Pelmont، والعبارة محبة بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين محبة ونما اكسبريس ومغادرة السفينتين الحرية 2 ونما اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين برنسيسة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس، وصول وسفر ثلاث سفن.

 

 


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