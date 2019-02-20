تخصيص 290 فدان بطريق أسوان القاهرة الغربى لإقامة مناطق حرفية

كتب أحمد حسن

قال اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تم تخصيص مساحة 226 فدان ومساحة 62 فدان بناحية قرية الرمادى بالطريق الغربى الصحراوى أسوان لقاهرة لاستخدامها فى إقامة مناطق حرفية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه تم تخصيص مساحة 139 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى إقامة مناطقة صناعية حرفية شمال منطقة كركر.

وفى محافظة سوهاج، قال رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة 324 فدان لإقامة محطة بحوث إرشادية وتنموية لصالح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة.