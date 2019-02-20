video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تخصيص 290 فدان بطريق أسوان القاهرة الغربى لإقامة مناطق حرفية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:00 ص
تخصيص 290 فدان بطريق أسوان القاهرة الغربى لإقامة مناطق حرفية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمراف قوالمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

قال اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تم تخصيص مساحة 226 فدان ومساحة 62 فدان بناحية قرية الرمادى بالطريق الغربى الصحراوى أسوان لقاهرة لاستخدامها فى إقامة مناطق حرفية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه تم تخصيص مساحة 139 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى إقامة مناطقة صناعية حرفية شمال منطقة كركر.

وفى محافظة سوهاج، قال رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة 324 فدان لإقامة محطة بحوث إرشادية وتنموية لصالح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنشاء منطقة حرفية بالقوصية فى أسيوط على مساحة 23 فدان

وزاره الاسكان

مجلس الوزراء

مناطق حرفية




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة