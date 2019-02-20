تحطم مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية ونجاة طاقمها

طوكيو)أ ش أ

تحطمت مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية فوق بحر اليابان اليوم الأربعاء، ونجا طاقمها المكون من فردين.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن طائرة مقاتلة من طراز (إف – 2) اختفت من شاشة الرادار قبالة ساحل مقاطعة ياماجوتشي بعد نحو 30 دقيقة من إقلاعها من قاعدة تسويكي في جزيرة كيوشو جنوبى البلاد.

وقال التقرير إن آخر موقع مؤكد للمقاتلة كان على بعد 130 كيلومترا شمال شرقي القاعدة.

من جانبه ، اعتذر وزير الدفاع تاكيشي إيوايا خلال جلسة في مجلس النواب عن الحادث لـ "تسببه في إثارة القلق بين السكان المحليين".