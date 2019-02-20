تحصين 193 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفرالشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، التي شهدتها قرى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتمنياتها، تنفيذاً لتكليفات االرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، تقوم بحملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع المستمرة في الأكمنة والأسواق وبالقرى لتحصين وترقيم الماشية، تحت اشراف الدكتور عبد الحكيم ابو اسماعيل، وكيل الوزارة ومدير عام مديرية الطب البيطري، وتم تحصين 193685رأس ماشية من بداية عمل الحملة حتى اليوم، مقدماً الشكر لوزير الزراعة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ومدير عام الطب البيطري والقائمين على الحملة بكفرالشيخ.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، أنه من بداية عمل الحملة حتى الآن تم تحصين 125836 رأس أبقار، 60830 جاموس، 6640 رأس أغنام 379 ماعز، بإجمالي 193685 رأس حيوان، لافتاً ان عبوات التحصين متوفر بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية، ويتم تحصينها من خلال فرق متخصصة، من خلال 37 لجنة بيطرية تتكون كل لجنة من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين.

أكد مدير عام الطب البيطري، انه بمجرد الانتهاء من التحصين يوميًا يتم إبلاغ الوزارة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة منى محرز نائب الوزير، بما تم من عمليات التحصين والتسجيل، مطالبًا المزارعين بالاستجابة لعمليات التسجيل والترقيم فعملية الترقيم والتسجيل تبنى عليها الوزارة إستراتيجية وترتبط بخطة الدولة بحاجتها للماشية والذبائح واللحوم، والأعداد التي يمكن استيرادها خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أننا حريصون على تطبيق القرار الجمهوري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 13 لعام 2014م، الخاص بعمليات الترقيم والتسجيل.