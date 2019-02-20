تحرير 1500 مخالفة مرورية وضبط 1650 هاربا خلال حملة أمنية مكبرة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1650 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 1504 مخالفات مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 1317 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.