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خالد صلاح
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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط تراجع 7 قطاعات

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:02 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط تراجع 7 قطاعات بورصة الكويت
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

  

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً عدد 3.190 نقطة ليصل إلى مستوى 5223.85 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً عدد 6.710 نقطة ليصل إلى مستوى 5467.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% خاسرا عدد 6.330 نقطة ليصل إلى مستوى 4776.44 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 79.8 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون دينار كويتى عبر 2425 صفقة.

 

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.

 

وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.66%، أعقبه الرأى بنسبة 4.06%، ثم مينا بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "أولى تكافل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.85% ثم عقار بنسبة 5.85%، ثم مزايا بنسبة 4.84%.

 


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