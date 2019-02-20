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تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:16 م
تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية البورصة المصرية
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
   
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 15252 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 2485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 19217 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 720 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1821 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى 495 نقطة.
 

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