video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ارتفاع السيولة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:05 م
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ارتفاع السيولة البورصة المصرية - صورة أرشيفية
إضافة تعليق
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 839.550 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 399 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.8 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.02%، والعرب على 8.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.21%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.8 مليون جنيه، 8.7  مليون جنيه، 65.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات  العربية للشراء بقيمة 60.4 مليون جنيه، مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2479 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 19152 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 719 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 48 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة