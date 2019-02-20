تايوان تؤكد تمسكها بالديمقراطية بعد اقتراح إبرام اتفاق سلام مع بكين

رويترز

قالت رئيسة تايوان تساى إينج وين اليوم الأربعاء إن تايبه لن تقبل أى اتفاق يقوض سيادتها وديمقراطيتها بعدما قال حزب كومينتانج المعارض إنه قد يبرم اتفاق سلام مع الصين إذا فاز فى انتخابات رئاسية تجرى العام المقبل.

وتعتبر الصين تايوان، التى تتمتع بحكم ذاتى وتفخر بديمقراطيتها، جزءا من أراضيها وتعهدت بإعادتها لسيطرتها باستخدام القوة إذا اقتضى الأمر. وبينما لم تطرح الصين فكرة إبرام اتفاق سلام منذ أعوام فإن وو دن يه زعيم حزب كومينتانج قال الأسبوع الماضى إن الحزب قد يوقع اتفاق سلام مع بكين إذا فاز فى الانتخابات التى تشهد منافسة حامية.

وقالت تساى للصحفيين فى تايبه "لن يقبل المجتمع التايوانى أى اتفاق يضر بسيادة تايوان وديمقراطيتها". وأضافت أنه لن يكون هناك سلام حقيقى ما لم تنبذ الصين فكرة اللجوء للقوة لإعادة تايوان إلى سيطرتها.

وقالت مصادر أمنية مطلعة فى حكومة تايوان لرويترز إنه من المتوقع أن تطرح بكين مبادرات جديدة على حزب كومينتانج قبيل الانتخابات فى خطوة يرون أنها قد تؤدى لعزلة حكومة تساى وتؤثر على نتائج الانتخابات.

وتكبد الحزب الديمقراطى التقدمى بزعامة تساى خسارة كبيرة أمام حزب كومينتانج فى الانتخابات المحلية وانتخابات رؤساء البلديات فى نوفمبر. وتقول تساى، التى ذكرت أنها تريد الحفاظ على الوضع القائم، إن على الصين استخدام وسائل سلمية لحل خلافاتها مع تايوان واحترام القيم الديمقراطية لتايبه.