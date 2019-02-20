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تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـ3 مارس

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:56 م
تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـ3 مارس هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار  شبيب الضمرانى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هاربين، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، لجلسة  3 مارس لاستكمال المرافعة.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

 

 


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