تأجيل محاكمة طالب لقتله آخر فى مشاجرة بالمرج لجلسة 17 أبريل

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بتأجيل محاكمة " حمدى م س " 21 عاما طالب لثبوت إدانته بقتل المجنى عليه " عمرو. م. م" إثر مشاجرة نشبت بينهم لجلسة 17 إبريل بالمرج.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال وعضوية المستشارين شريف عزب وسامح السنوسى وأمين سر أشرف سيد قمصان.

وتعود القضية لفبراير 2012 عندما قام المتهم " حمدى م س " بقتل المجنى عليه " عمرو م م " عمدا قاصدا إزهاق روحه بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته لمشاجرة نشبت بينهم.

بينما كشف شقيق المجنى عليه "أحمد م م " بأنه أبصر المتهم يتشاجر مع أخيه المجنى عليه فأسرع إلى شقيقه لنجدته إلا أن المتهم أطلق عيار نارى من " فرد خرطوش " كان بحوزته فأصابه بصدره وحاول المجنى عليه الابتعاد عن المتهم إلا أنه لحق به لموالاة التعدى عليه لكنه لم يتمكن من ذلك، ثم سقط المجنى عليه غارقا فى دمائه مفارقا الحياة.

وكانت توصلت تحريات "محمد حمدي رضوان " رئيس مباحث قسم شرطة المرج، إلي حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم قام علي أثرها المتهم بإخراج سلاح نارى " فرد خرطوش " من بين طيات ملابسه مطلقا منه عيار نارى صوب المجني عليه قاصدا إزهاق روحه محدثا إصابته بالصدر التى أودت بحياته.