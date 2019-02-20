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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام لـ17 إبريل

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:38 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام لـ17 إبريل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام، لجلسة 17 أبريل المقبل لسماع الشهود.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو عبد القادر"، تاجر، و"محمد عبد القادر" تاجر، و"ممدوح أمين"  تاجر، و"هناء عبد القادر" ربة منزل، تهمة قتل المجنى عليها "أياتى قرني شكري"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض "سنجة، وعصا شوم"،  وتربصوا له بمحيط سكنه، وما أن ظفروا به حتي أنقض عليه المتهمان الأول والثانى، وكالا له الضربات بأداة بطشهما حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازتهم محدثين الإصابات التى أودت بحياته. 
 
وأسندت النيابة للمتهمة الرابعة، الاشتراك مع باقي المتهمين قي ارتكاب الجريمة بالتحريض علي قتل المحني عليه، على أثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض.

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