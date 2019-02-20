بوتين يمنح رئيس الفيفا وسام الصداقة الروسى

موسكو(أ ش أ)

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) جيانى إنفانتينو، اليوم الأربعاء، وسام الصداقة الروسى؛ على المساعدة في التحضير لكأس العالم فى روسيا.

وذكرت وكالة أنباء (نوفوستى) الروسية أن بوتين وجه الشكر لرئيس الفيفا على المساعدة في التحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي جرت فعالياتها فى العام الماضى، معلنًا منحه وسام الصداقة الروسى.

وقال بوتين، خلال لقائه رئيس الفيفا في موسكو: "أود أن أشكركم مرة أخرى على المساعدة التي قدمتموها في التحضير وإدارة كأس العالم، وكدليل على الامتنان لهذا العمل المشترك، فقد وقّعت على مرسوم بمنحكم وسام الصداقة الروسى".