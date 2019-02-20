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بوتين: الخلافات بين موسكو وواشنطن يجب ألا تكون سببا لأزمة جديدة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:00 م
بوتين: الخلافات بين موسكو وواشنطن يجب ألا تكون سببا لأزمة جديدة فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ ش أ/
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه بالرغم من وجود مشاكل ومطالب متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون سببا لأزمة جديدة على غرار أزمة الكاريبي.

وأضاف بوتين - خلال لقائه ممثلى وسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء - "بشكل عام لدينا اتصالات لا بأس بها على الصعيد العسكرى وهناك مسائل تحتاج لعمل مشترك".

وتابع الرئيس الروسي: "أن التواصل مع الولايات المتحدة قائم حيث نعمل معا فى سوريا"، مشيرا إلى وجود مشكلات يخلقها الأمريكيون، كما أن هناك آليات وأدوات للتعامل المشترك مع هذه المشاكل، مشددا على أمله فى استخدام هذه الآليات من أجل الحيلولة دون نشوب أزمات جديدة فى العالم على غرار أزمة الكاريبي.

وحذر الرئيس الروسى من وجود خطورة نظرية لقطع الإنترنت عن روسيا، داعيا لإنشاء أجزاء من شبكة روسية مستقلة للإنترنت.. وقال بهذا الصدد: "لا يمكننى الحديث نيابة عن شركائنا وما يفكرون به، ولكننى أعتقد أن قطع الإنترنت عن روسيا سيتسبب بخسائر كبيرة لهم"، مشيرا إلى أنها ستكون خسائر اقتصادية وسياسية.

على صعيد آخر، أكد الرئيس الروسى أن المفهوم الروسى لاستخدام الأسلحة النووية لا ينطوى على توجيه ضربة وقائية استباقية.

 


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