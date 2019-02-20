بعثة المنتخب لألعاب القوى لرياضة ذوي الإعاقة تتوجه إلي دبي

كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى لرياضة ذوي الإعاقة "الرمي والجري"، في طريقها إلي الإمارات للمشاركة في بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الجائزة الكبرى دبي 2019، التي ستقام منافساتها بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم وبتنظيم وإشراف نادي دبي للمعاقين، خلال الفترة من 20 وحتى 28 من شهر فبراير الجاري.

وضمت البعثة 11 لاعباً ولاعبة من ذوي الإعاقة في ألعاب مختلفة منها ألعاب القوى جري ورمي جلوس ووقوف وجري على الكراسي المتحركة، حيث تأتي هذه المشاركة لزيادة عدد فرص التأهل للاعبين وبحصولهم على التأهل يمكنهم من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى والتي ستقام كذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر المقبل من هذا العام.

ويشارك في هذه البطولة كل من، اللاعبة فاطمة صفر واللاعبة روبا العمري واللاعبة أمل أحمد في ألعاب القوى، رمي جلوس، واللاعبة مريم صابر وزهرة الكليب في ألعاب القوى رمي وقوف، ومن اللاعبين الشباب كل من أحمد مشيمع وأحمد الشيخ أحمد في ألعاب القوى، رمي وقوف، واللاعب راشد آل بورشيد، واللاعب عبدالله الشاوي في ألعاب القوى، رمي جلوس، واللاعب نصار علي سيشارك للمرة الأولى في لعبة الجري على الكراسي المتحركة واللاعب إلياس إلياسي في لعبة الجري.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولية، أعلنت استضافة الإمارات لبطولة العالم لألعاب القوى 2019 التي من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 1300 رياضي، ولن تقتصر المنافسة فيها على ألقاب أبطال العالم فحسب، بل تمثل المحطة التأهيلية الأخيرة إلى الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».