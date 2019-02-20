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براءة طبيب من تهمة ابتزاز خطيبته السابقة بصور عارية فى المقطم

الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:21 م
براءة طبيب من تهمة ابتزاز خطيبته السابقة بصور عارية فى المقطم واتس اب - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسينى، ببراءة طبيب من اتهامه بالتشهير بخطيبته السابقة، لعدم كفاية الأدلة.

كانت نيابة المقطم والخليفة قد أمرت بإحالة قضية اتهام والد فتاة لخطيبها السابق إلى محكمة الجنح.

وكشف البلاغ أن المتهم ويدعى "ا.ن"، طبيب خطب زميلته، وبعد فترة فسخ الخطبة، بدأ يبتزها وأسرتها بصور عارية لها استولى عليها من هاتفها المحمول.

وتقدم والد الفتاة ببلاغ إلى رجال مباحث الانترنت بتفاصيل الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.


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