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بدء اختيار السباحين المشاركين فى أول تتابع عربى لعبور المانش 2020

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:13 ص
بدء اختيار السباحين المشاركين فى أول تتابع عربى لعبور المانش 2020 السباح خالد شلبى
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن السباح المصرى خالد شلبى، وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إنه قد تم أختيار أثنين من السباحين ذوى الإعاقة الذهنية (دوان سندروم)، للمشاركة فى أول تتابع عربى للإعاقة الذهنية لعبور المانش، بمشاركة مصر والسعودية والإمارات فى 020

وأضاف وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فى بيان له، أن السباحين المصريين اللذين وقع عليهم الاختيار هم عبدالرحمن أيمن، ومحمد كرم، لديهم المقدرة والشجاعة على المشاركة وسوف ينضمان إلى معسكر لتدريبهم على السباحة بمدينة الغردقة لتوجيه أنظار العالم وتشجيع السائح العربى من ذوى الاحتياجات الخاصة على زيارة المدينة السياحية .

كما أكد شلبى أن الحدث لأول مرة فى تاريخ بحر المانش تتابع عربى للإعاقة الذهنية ليصبح العبور الأول من نوعه فى التاريخ .

وأوضح شلبى أنه سوف يقوم بالإعداد والتجهيز للسفر إلى عدة دول عربية لاختيار السباحين اللذين يصلحون للمشاركة للانضمام للمعسكر التدريبى بالغردقة، مشيراً بأن السباح الدولى عماد مدبولى والسباحة الأولمبية شيروت حافظ سوف يشاركان فى إعداد وتجهيز السباحين .

ولفت إلى أنه بمجرد الانتهاء من إختيار السباحين من مصر والسعودية والإمارات سوف يقام معسكر مغلق لتجهيز وإعداد السباحين، موضحا بأن الحدت يهدف إلى تشجيع السياحة الرياضية ومشاركة الدول العربية فى عمل رياضى موحد .

وأكد شلبى أنه سوف يقوم بمحاولة عبور المانش لبلوغه سن الـ 60 ليصبح أول سباح بذراع واحدة يقوم بمحاولة عبور المانش فى هذه المرحلة العمرية بعد عبوره الاول فى عام 1983.

يذكر إن السباح المصرى خالد شلبى، قام بتدريب السباح محمد الحسينى من ذوى الاحتياجات الخاصة لمحاولة عبور المانش الذى تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

 
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السباح خالد شلبي
 
 
 
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السباحين الذي تم اختيارهم من مصر
 
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حد السباحين الذي وقع عليهم الاختيار
 
 

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