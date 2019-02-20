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خالد صلاح
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اليابان تشهد أسوأ تفشى للحصبة منذ 10 سنوات بـ 167 حالة إصابة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:30 م
اليابان تشهد أسوأ تفشى للحصبة منذ 10 سنوات بـ 167 حالة إصابة طفلة مصابة بالحصبة _ صورة أرشيفية
طوكيو أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية فى اليابان، تسجيل 167 حالة إصابة بفيروس الحصبة فى البلاد خلال 9 أيام، فيما يعد أعلى عدد لحالات الإصابة بالمرض تشهده البلاد منذ 10 سنوات.

وذكرت صحيفة "أساهى شيمبن" اليابانية على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن المعهد الوطنى للأمراض المعدية أعلن عن تسجيل 167 حالة خلال الفترة من 10 فبراير الجارى وحتى 19 فبراير، فى 20 محافظة من محافظات البلاد البالغ عددها 47.

وسجلت محافظة "مي" أعلى عدد من الإصابات بـ 49 حالة، تلتها "أوساكا" بـ 47 حالة ثم "إيتشي" بـ 17 فيما حلت طوكيو فى المرتبة الرابعة بـ11 حالة.

وفيما تحاول السلطات جاهدة السيطرة على التفشي، دعا الخبراء الصحيون العامة إلى الحرص على التطعيم ضد الفيروس شديد العدوى والذى ينتقل عبر الهواء وقد ينتشر من خلال السعال والعطاس.

ويأتى ذلك فيما تشهد الكثير من دول العالم موجة من تزايد حالات الإصابة بالحصبة أثارت المخاوف، وتم إرجاعها بشكل رئيسى إلى رفض كثير من الآباء تطعيم أطفالهم ضد المرض على خلفية المعلومات المغلوطة المتداولة بشأن التطعيم، وخاصة فى أوروبا والولايات المتحدة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضى تسجيل أكثر من 900 حالة وفاة بين الأطفال فى مدغشقر منذ أكتوبر الماضى جراء الإصابة بالمرض.

 


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