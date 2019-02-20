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النمسا تمنح بنجلاديش 500 ألف يورو لمساعدتها على إيواء مسلمى الروهينجا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:11 ص
النمسا تمنح بنجلاديش 500 ألف يورو لمساعدتها على إيواء مسلمى الروهينجا وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل
فيينا (أ ش أ)
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قررت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل منح حكومة بنجلاديش 500 ألف يورو من صندوق الإغاثة من الكوارث، لمساعدة بنجلاديش على مواجهة تدفق لاجئي الروهينجا من ميانمار.

وذكرت وكالة الصحافة النمساوية اليوم الأربعاء، أن كنايسل كشفت عن ذلك في إطار جولتها الآسيوية التي استهلتها اليوم بزيارة دكا عاصمة بنجلاديش، وتشمل أيضا دول نيبال وبوتان والهند.

ولفتت الوكالة إلى أن بنجلاديش تعاني من الفقر الشديد، وأن الأزمة الاقتصادية في البلاد تزداد بسبب موجات تدفق اللاجئين من مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار، حيث هرب نحو مليون شخص بسبب التمييز والعنف من قبل الأغلبية البوذية في ميانمار .

وأشارت إلى أن تقارير منظمة الأمم المتحدة تؤكد مقتل 10 آلاف من الروهينجا في أعمال إبادة جماعية، واستمرار تدفق الروهينجا إلى بنجلاديش فيما لا تزال حكومة ميانمار تصر على أن أقلية الروهينجا جاءوا كمهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش كما رفضت تحمل أية مسئولية عن هذه المجموعة العرقية، كما فر عدد كبير أيضا من بنجلاديش بسبب الفقر، حيث حاول كثيرون - باستخدام القوارب المطاطية - الهرب من ليبيا إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، حيث يوجد مئات المهاجرين غير الشرعيين في النمسا.

 


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