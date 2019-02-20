النقض: المؤبد لـ4 متهمين والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين فى "أحداث أبو المطامير"

كتبت هدى أبو بكر

قضت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين نائب رئيس محكمة النقض فى الطعن المقدم من 7 متهمين فى القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلى وسط دمنهور المعروفة إعلاميا بـ"إطلاق النار على قسم شرطة أبو المطامير" باستبدال حكم الإعدام بحق 3 متهمين إلى السجن المؤبد، وتأييد حكم المؤبد لمتهم ، والسجن 10 سنوات لثلاثة آخرين.

كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام ، و3 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات والمتهم الأخير صادر ضده حكم بالمؤبد.

وسبق أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة بـ "خلية أبو المطامير" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وقررت المحكمة تأييد قرار الإدراج.

ووجهت النيابة العامة لأعضاء الخلية الإرهابية تهم الانضمام لجماعة محظورة، تدمير أبراج كهرباء الضغط العالي، وإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير، و إحراز سلاح نارى.