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النائب العام الإماراتى: البعض يستخدم الإرهاب وسيلة لهدم وإلغاء الدول

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:00 ص
النائب العام الإماراتى: البعض يستخدم الإرهاب وسيلة لهدم وإلغاء الدول نائب عام الامارات
كتب سمير حسنى
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قال المستشار حمد سيف الشامسى النائب العام الإماراتى، إن انعقاد مواجهة الإرهاب يعد أمرًا بالغ الأهمية، وتأتى أهميته من ظرف زمنى تمر فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمتغيرات متسارعة تشكل خطرًا داهمًا على العديد من الدول، بل وتهدد بقاء واستمرار هذه الدول ككيان متماسك على خارطة العالم.

واتهم النائب العام الإماراتى، خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بعض الدول بعض الدول باستخدام الإرهاب وسيلة فى هدم وإلغاء دولا بكاملها عبر إحداث تغييرات ديموغرافية تفرغ مناطقًا ودولا من شعوبها وسكانها وتستبدلها بجماعات الإرهاب والظلام.

وأكد "الشماسى" على ضرورة التعاون بين الدول فى مواجهة التهديدات المتصاعدة للأنشطة الإرهابية، معتبرا أن ذلك أصبح ضرورة حياة وبقاء واستمرار الدول والشعوب.

 


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