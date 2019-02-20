video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 07:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المنشآت الفندقية: تدريب 1600 عامل بجنوب سيناء فى سلامة الغذاء الأسبوع المقبل

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:00 ص
المنشآت الفندقية: تدريب 1600 عامل بجنوب سيناء فى سلامة الغذاء الأسبوع المقبل ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

تبدأ الأسبوع المقبل غرفة المنشآت الفندقية فى تنظيم دورات تدريبية بمحافظة جنوب سيناء لسلامة الغذاء و دورات فى اللغة الإنجليزية تستهدف 1600 متدرب، يأتى هذا فى ظل اهتمام اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة بملف تدريب العمالة السياحية لرفع تنافسية المقصد السياحى المصرى ورضا السائح بما يضمن تكرار الزيارة والترويج الإيجابى، حيث تعمل الوزارة وفق خطة واضحة للتدريب بالشراكة مع الغرف السياحية الخمس.

 

وقال ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه ليس العامل البشرى وحده الذى يؤثر على الصورة السياحية بل إن الغرفة تولى اهتمام كبير لرفع جودة الفنادق فى كافة المقاصد السياحية المصرية، وفيما يخص الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء والمعايير الصحية، أشار فوزى الى أنه بالتعاون مع الوزارة تم الاستعانة ببيت خبرة عالمى متخصص فى هذا المجال، والذى قام بالتفتيش على 104 فندق فى الغردقة و 107 فندق عائم ، وأضاف أنه تم إرسال التقارير التى قدمها بيت الخبرة إلى الفنادق المعنية لاتخاذ اللازم من جانبها لافتا الى ان الغرفة ستقوم بمتابعة هذه الفنادق.

 

وتؤكد وزارة السياحة دوما على دور الاتحاد والغرف فى تحقيق الإصلاحات التشريعية اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة، والاستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين وفق الخطة التنفيذية لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة HRDS ، والتى تم وضعها  بالتعاون بين الوزارة وجميع الغرف السياحية والاتحاد من خلال عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية للتوافق الى أفضل السبل لتنفيذها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المنشآت الفندقية": حوار مجتمعى قبل إقرار كود الحماية المدنية للفنادق العائمة

السياحة تؤكد إطلاق معايير تصنيف الفنادق الجديدة يونيو المقبل

فبراير موسم سياحى بنكهة صينية.. أعياد رأس السنة الصينية ترفع نسبة الإشغال بالأقصر وأسوان.. والفنادق تقدم عروضا فنية باللغة الصينية.. والأكلات الأسيوية تحتل الصدارة.. والسياحة: نستهدف مليون سائح صينى بـ2019

وزارة السياحة

تنشيط السياحة

العاملين بقطاع السياحة

تدريب




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

اسباب الشخير عديدة منها النوم على ظهرك والسمنة

اسباب الشخير عديدة منها النوم على ظهرك والسمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة