المنشآت الفندقية: تدريب 1600 عامل بجنوب سيناء فى سلامة الغذاء الأسبوع المقبل

كتبت آمال رسلان

تبدأ الأسبوع المقبل غرفة المنشآت الفندقية فى تنظيم دورات تدريبية بمحافظة جنوب سيناء لسلامة الغذاء و دورات فى اللغة الإنجليزية تستهدف 1600 متدرب، يأتى هذا فى ظل اهتمام اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة بملف تدريب العمالة السياحية لرفع تنافسية المقصد السياحى المصرى ورضا السائح بما يضمن تكرار الزيارة والترويج الإيجابى، حيث تعمل الوزارة وفق خطة واضحة للتدريب بالشراكة مع الغرف السياحية الخمس.

وقال ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه ليس العامل البشرى وحده الذى يؤثر على الصورة السياحية بل إن الغرفة تولى اهتمام كبير لرفع جودة الفنادق فى كافة المقاصد السياحية المصرية، وفيما يخص الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء والمعايير الصحية، أشار فوزى الى أنه بالتعاون مع الوزارة تم الاستعانة ببيت خبرة عالمى متخصص فى هذا المجال، والذى قام بالتفتيش على 104 فندق فى الغردقة و 107 فندق عائم ، وأضاف أنه تم إرسال التقارير التى قدمها بيت الخبرة إلى الفنادق المعنية لاتخاذ اللازم من جانبها لافتا الى ان الغرفة ستقوم بمتابعة هذه الفنادق.

وتؤكد وزارة السياحة دوما على دور الاتحاد والغرف فى تحقيق الإصلاحات التشريعية اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة، والاستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين وفق الخطة التنفيذية لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة HRDS ، والتى تم وضعها بالتعاون بين الوزارة وجميع الغرف السياحية والاتحاد من خلال عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية للتوافق الى أفضل السبل لتنفيذها.