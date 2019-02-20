المصرى الكندى: 2 ترليون دولار حجم غسل الأموال فى العالم سنويا

أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمصرى للتعاون الدولى، أنه بمرور السنوات يتأكد أن المال يمكنه تهديد استقرار الشعوب، وفى تمويل الإرهاب من خلال عمليات غسل الأموال، وبالتالى الحد منها يقضى على بذور الإرهاب الذى يلجأ للفقراء لتمويلهم لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر المجلس حول غسل الأموال بحضور الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، ومحمد الاتربى، رئيس بنك مصر.
وكشف رسلان أن حجم غسل الأموال يصل سنويا لنحو 2 ترليون دولار تمثل ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلى الدولى.
وأشار أن مصر تبذل جهودا كبيرا للحد من ظاهرة غسل الأموال والتى تستخدم فى تجارة المخدرات والسلاح وغيرها من الأمور غير الشرعية.
ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد فتحى سرور ،رئيس مجلس الشعب الأسبق ،أن لجنة بازل وضعت أسس للبنوك لمكافحة غسل الأموال خاصة فى الاتحاد الاوروبى .
وأشار سرور خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى برئاسة المهندس معتز رسلان، أن هناك ارشادات لمكافحة غسل الأموال دوليا بمشاركة العديد من المؤسسات الدولية طبقا للفصل السابع من القانون الصادر من مجلس الأمن ،وهو يغرض عقوبات على أى دولة تخالفه خوفا من تمويل الإرهاب .
وأوضح فتحى سرور أن الدول غير المتعاونة معرضة لعقوبات من مجلس الأمن ، وكانت مصر فى الفترات السابقة من الدول غير المتعاونة ، ولكنها لم تكن فى القوائم السوداء حتى أصدرت القانون ، وعدلته ٤ مرات وتحولت لدولة متعاونة.
وأوضح إنه يمكن للمصارف معرفة مصدر الأموال عن طريق جهات دولية وعبر وحدة مكافحة غسل الاموال فى البنك المركزى ، والتى تتابع مصادر الأموال المودعة ،وبالتالى يمكن اتخاذ الاجراءات القانونية.
وقال سرور إن القانون المصرى الخاص بغسل الأموال، يعاقب على إيداع الأموال ونقلها وأيضا حيازتها واستثمارها ،بغرض اخفاء مصدر الأموال التى مصدرها جريمة .
وأضاف أن القانون يغرم المدان ، بدفع ضعف المبلغ والمصادرة لأصل المبلغ والعقوبة السجن ٧ سنوات ،لافتا الى اهمية قيام كل المؤسسات بمكافحة غسل الأموال والتعاون مع مختلف الدول .
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