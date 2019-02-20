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المشدد 15 سنة لـ5 أشخاص لانتحالهم صفة ضباط لسرقة مواطن بالشرقية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:00 ص
المشدد 15 سنة لـ5 أشخاص لانتحالهم صفة ضباط لسرقة مواطن بالشرقية حبس - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، 5 أشخاص لانتحالهم صفة ضباط، لسرقة منزل مواطن بقرية بمركز بلبيس، بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 3301 لسنة 2018، جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 19 يناير، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بلاغا يفيد من " خليل ح خ" 49 سنة جناينى أثناء تواجده بمسكنه طرق 5 أشخاص منزله وقدموا أنفسهم بصفتهم ضباط، وقاموا بتكبيله وتعصيب عينه وقاموا بحجز أفراد أسرته بغرفة بالمنزل وسرقة مبالغ مالية من المنزل، ولاذوا بالفرار.

وتوصلت التحريات التى قام بها الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، ومعاونه النقيب هشام عبد الحميد، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الجنوب ، إلى قيام كل من "وليد ع م ال " 32 سنة عامل بمزرعة، و" م ال م ال " 39 سنة قهوجي، و" س س ب" و" أ ف م" و" إ غ م ح"، بسرقة المجنى عليه، منتحلين صفة ضباط، وبحوزتهم بنادق آلية، وقاموا بسرقة منزله، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم لجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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