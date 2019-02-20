المرور يضبط 5427 مخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة الماضية

كتب عبد الرحمن سيد

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

و تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ،من ضبط 5427 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 2176 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ،كما تم ضبط 41 شخصا من قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.