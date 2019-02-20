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المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق السويس الصحراوى منعا للزحام

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:00 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق السويس الصحراوى منعا للزحام أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، حركة السيارات حواجز حديدية بمحيط عملية إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى منعا للزحام أثناء إجراء أعمال تطوير تستمر لمدة 45 يوما، فى المسافة بتقاطعه مع الدائرى وحتى كوبرى المشير أحمد بدوى الغربى، نظرا لتعارض اﻷعمال مع خطوط الغاز، وسط انتشار الخدمات المرورية.              

وتتم تلك اﻷعمال بالتنسيق بين الهيئة الهندسية وشركة تاون جاس للقيام بنقل خطوط الغاز المتواجدة بالمسافة من بعد أسفل الدائرى اتجاه السويس وحتى مخرج مدينة الرحاب 1 وبطول 6.5 كم، اﻷمر الذى يستلزم استقطاع حارة مرورية من أقصى اليمين فى الاتجاه القادم من القاهرة حتى السويس، لتنفيذ أعمال الحفر ونقل خطوط الغاز على 3 مراحل.

وتجرى اﻷعمال فى المرحلة اﻷولى فى المسافة من أسفل الطريق الدائرى مناطق أمداد الشرطة، والثانية ستكون من أمداد الشرطة حتى ما قبل مبنى الحماية المدنية والثالثة من القرب لمبنى الحماية للمدنية وحتى مخرج الرحاب 2، ولن يتم الانتقال لمرحلة تول اﻷخرى إلا بعد الانتهاء من التى قبلها وبدأت تلك اﻷعمال يوميا من الساعة 5 صباحا وتستمر حتى 4 عصرا.

وتعين الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة).


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