المؤبد لـ3 أشخاص لشروعهم فى قتل فلاح بسبب خلافات بينهم بمنيا القمح

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 34028 لسنة 2018 جنايات منيا القمح، ليوم 8 يونيه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بلاغا يفيد وصول" محمد ع ا" 34 سنة فلاح مقيم قطيفة العزيزية، للمستشفي العام مصابا بطعنات.

تبين من التحريات قيام كل من " وائل م ي ال " و" محمد ب ص" و" السيد ع ص" جميعيهم مقيمين قطيفة العزيزية، منيا القمح، بالتعدي علي المجني عليه، بسبب خلافات سابقة وأثناء سير المجني عليه بالطريق العام، حدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم الأول، تدخل علي أثرها المتهمين الثاني والثالث وتم التعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض، وتوصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، لصحة الواقعة، وتم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.