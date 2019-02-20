video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المؤبد لـ3 أشخاص لشروعهم فى قتل فلاح بسبب خلافات بينهم بمنيا القمح

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:18 م
المؤبد لـ3 أشخاص لشروعهم فى قتل فلاح بسبب خلافات بينهم بمنيا القمح محكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص مقمين بقرية قطيفة العزيزية مركز منيا القمح، بالسجن المؤبد لشروعهم فى قتل فلاح بسبب خلافات بينهم.

 

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

 

تعود أحداث القضية رقم 34028 لسنة 2018 جنايات منيا القمح، ليوم 8 يونيه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بلاغا يفيد وصول" محمد ع ا"  34 سنة فلاح مقيم قطيفة العزيزية، للمستشفي العام مصابا بطعنات.

 

تبين من التحريات قيام كل من " وائل م ي ال " و" محمد ب ص" و" السيد ع ص" جميعيهم مقيمين قطيفة العزيزية، منيا القمح، بالتعدي علي المجني عليه، بسبب خلافات سابقة وأثناء سير المجني عليه بالطريق العام، حدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم الأول، تدخل علي أثرها المتهمين الثاني والثالث وتم التعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض، وتوصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، لصحة الواقعة، وتم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المشدد 15 سنة لـ5 أشخاص لانتحالهم صفة ضباط لسرقة مواطن بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قطيفة العزيزية

منيا القمح

فلاح

جنايات الزقازيق




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة