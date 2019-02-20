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المؤبد لسائق وشقيقه قتلا عاملا وشرعا فى قتل آخر بسبب خلافات بينهم بالجيزة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:27 م
المؤبد لسائق وشقيقه قتلا عاملا وشرعا فى قتل آخر بسبب خلافات بينهم بالجيزة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار علاء الدين شوقي بمعاقبة سائق وشقيقه "هارب" بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل أحد الأشخاص والشروع فى قتل آخر بالجيزة بسبب خلافات بينهم.
 
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف اللمساوى، وميسرة شوقى، وسكرتارية محمد حمادة.
 
 
 
كشفت التحقيقات أن المتهمين "عبد القادر.س"، سائق، وشقيقه "حامد" نشبت بينهما خلافات مع المجني عليهما خالد عبد العليم عامل، ووليد أحمد، وعلى إثر تلك الخلافات أعدا سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، وقطعة خشبية، وتوجها لمكان تواجدهما وأطلقا عليهما عدة عيارات نارية.
 
 
كشفت التقرير الطبى للمصابين، أن المجنى عليه الأول أصيب بمنطقة الفخذ وتسبب فى تهتك الأوعية الدموية الرئيسية مما أدى لوفاته، وأصيب المجنى عليه الثانى بكدمة فى منطقتى الرأس والكتف.
 
 

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