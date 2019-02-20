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المؤبد لتشكيل عصابى قتلوا شريكهم بسبب الخلاف على تقسيم مسروقات بالجيزة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:52 م
المؤبد لتشكيل عصابى قتلوا شريكهم بسبب الخلاف على تقسيم مسروقات بالجيزة محكمة - صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 19 برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين حاتم يوسف، وخالد عمارة، بالسجن المؤبد لحلاق وعتال لقيامهم ومتهم آخر "سبق الحكم عليه"، بقتل عامل فى دائرة قسم شرطة الجيزة، بسبب خلافات بينهم.
 
وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت القضية رقم 7518 لسنة 2013 جنايات الحيزة، والمتهم فيها كلا من "ا.ف" 22 سنة حلاق، و"ع.ع" 25 سنة عتال، و"م.م" 17 سنة بائع ورد إلى محكمة الجنايات.
 
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى يوم 19 أغسطس 2012 قام المتهمان الأول والثانى بقتل المجنى عليه "ن.س" عامل، عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلافات مالية بينهم، فأعدا لذلك سلاحين ناريين، فأحرز الأول بندقية آلية والثانى فرد، ونفذا مخططهما بأن استدرجه الثانى لسكنه وباغته الأول بأن أتاه من خلفه مطلقا سلاحه صوبه والثانى رابضا بمسرح الواقعة يترقب تحقيق النتيجة الإجرامية.
 
وتابع أمر الإحالة "واقترنت تلك الجناية بأخرى حيث أنه فى ذات الزمان والمكان سرقا المنقولات والمتعلقات الخاصة بالمجنى عليه، فيما حاز المتهم الثالث بندقية آلية لنفس الغرض".
 
واعترف المتهمين بأنهم تربطهم صلة سابقة بالمتهم، حيث كونوا معا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين واختلفوا معه على مبالغ مالية حصيلة مسروقات سابقة، مما دفعهم لارتكاب الواقعة.
 

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