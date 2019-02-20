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الكنيسة الإنجيلية بعد استضافة وفد أمريكى: نقدم صورة صحيحة عن مصر

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:25 م
الكنيسة الإنجيلية بعد استضافة وفد أمريكى: نقدم صورة صحيحة عن مصر جانب من اللقاء
كتبت سارة علام
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استضاف البرلمان المصرى اليوم الأربعاء، وفدًا من منتدى الحوار المصري الأمريكي الممثل في الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية،و أعضاء مؤسسة "هاندز" الأمريكية .
 
وقال الدكتور أندريه زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية   في بيان رسمى"إن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات المترابطة مع أبرز القيادات الوطنية في المجتمع المصرى، وأهميتها كإحدى الجولات الرئيسية لبرنامج الحوار المصري الأمريكي، بمنتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة "هاندز" الأمريكية، والتى نحاول من خلالها تقديم رؤية صحيحة وحقيقة عن حالة العيش المشترك فى المجتمع المصرى، وفهم التطورات التى تحدث داخل المجتمع الأمريكى.
 
 ترأس الجلسة البرلمانى النائب  محمود الشريف وكيل مجلس النواب، ومجموعة من  الأعضاء، بمقر البرلمان.
 
ويضم الوفد الأمريكي أعضاء الحوار المصري الأمريكي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، والأمين العام لبرلمان أديان العالم، و نخبة من قيادات كنائس أمريكية، وقيادات المجتمع المدني الأمريكي
 
 
 
جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء (1)

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء (2)

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء (3)

جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء (4)

جانب من اللقاء (5)
جانب من اللقاء (5)

جانب من اللقاء (6)
جانب من اللقاء (6)

جانب من اللقاء (7)
جانب من اللقاء (7)

جانب من اللقاء (8)
جانب من اللقاء (8)

جانب من اللقاء (9)
جانب من اللقاء (9)
 
 

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هاندز الامريكية

البرلمان المصري

الانجيلية




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