القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.م.م"39 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.ا.م" 31 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "عمرو.ال.ا"32 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم"ابراهيم.ال.ا"38 عام عاطل مقيم ابوسلطان بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "احمد.ع.م"23 عام عاطل مقيم أبوعطوة بحوزته سلاح أبيض"سكين".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.