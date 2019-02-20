القبض على 14 تاجر مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 14 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وشبرا الخيمة والخصوص وبنها، وطوخ، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره 200 جرام من الحشيش المخدر، 140جراما من مخدر الهيروين ، و150قرص مخدر و 180 جراما من مخدر الاستروكس، و80 جرامًا من مخدر الفودو، ومبالغ مالية ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.