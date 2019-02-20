الفريق عبد المنعم التراس: لدينا توجه كامل لفتح مجالات للتعاون مع الدول الصديقة

كتب زكى القاضى

رحب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالدكتور هي ببوم لي الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية KEDA ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الأسبق لدولة كوريا الجنوبية والرئيس الحالي لمجلس الأعمال الإفريقي الكورى، والذى يزور مصر خاليا على رأس وفدى كورى جنوبى .

وأكد الفريق التراس، أن الهيئة العربية لديها إمكانيات كبيرة للتعاون فى العديد من المجالات، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أكد على الانفتاح على كافة الشركاء فى كافة المجالات، وبحث إقامة شراكات حقيقية مبنية على التكنولوجيا الحديثة، وكذلك التعاون البناء لصالح مشروعات مصر القومية، خاصة ان مصر تترأس الاتحاد الافريقى، الامر الذى يمكنها من فتح العديد من مجالات الاستثمار.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ان شركات ومصانع الهيئة جاهزة تماما للعمل مع الجانب الكورى، فى اطار شراكة حقيقية وممتدة، يستهدف فيها نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعظيم المكون المحلى.