العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بطلق نارى بمحيط مقابر مدينة أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بطلق نارى بمقابر مدينة 6 أكتوبر اليوم الأربعاء، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بمقابر مدينة 6 أكتوبر.

فانتقل العقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية، والمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابا بطلق نارى.

وشكل العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر فريق بحث لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكب الجريمة، كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وعاين الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، وجمع الأدلة حول الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.