الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يستقبل النواب العموم المشاركين بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:54 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى النواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مكافحة تهديد تمويل الاٍرهاب وغسيل الأموال. صرح بذلك للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية السيسى يتابع مع رئيس الوزراء استعدادات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية السيسي رئاسة الجمهورية شمال افريقيا كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو "هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة 4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو) 12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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