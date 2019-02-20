السيسى يستقبل النواب العموم المشاركين بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى النواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مكافحة تهديد تمويل الاٍرهاب وغسيل الأموال.

صرح بذلك للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.