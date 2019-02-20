الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يتابع مع رئيس الوزراء استعدادات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:59 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمتابعة استعدادات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019. وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسي يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. الرئيس: مهتمون بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة.. ويؤكد أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى لتعزيز القانون وتمكين الدول من التصدى للإرهاب والتطرف السيسى للجنة الأمريكية: مبادرة السادات للسلام عبرت عن حضارة شعب مصر العريق السيسي الشباب والرياضة كاس الامم الافريقية كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو "هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة 4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو) 12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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