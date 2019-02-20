السعودية والهند توقعان 5 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائى

الرياض (أ ش أ)

وقعت المملكة العربية السعودية والهند 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بهدف تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بحث مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى - خلال اللقاء الذي عقد في قصر حيدر أباد - العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائى، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وأوضحت أن الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها شملت برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم فى مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية .

كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار في الصندوق الوطنى للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون فى مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتى نيودلهى الهند، كما تم الإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

من جهته أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لبلاده، وتم الاتفاق مع الجانب السعودى على ضرورة ممارسة الضغط على الدول التي تدعم الإرهاب، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني والبحري.

وذكرت صحيفة (إكونوميك تايمز) الهندية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الهندى وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أصدرا بيانا مشتركا اليوم بخصوص الشواغل المشتركة والفرص المتاحة للبلدين، فمن جانبه ولي العهد السعودي" نود أن نخبر صديقتنا الهند بأننا سنتعاون على الأصعدة كافة، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وسنعمل مع الجميع لضمان مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة..مشيرا إلى أنه بدءا من عام 2016 وحتى الآن، حققنا تقدما كبيرا، إذ تم استثمار 42 مليار دولار في هذه الفترة".

وقال رئيس وزراء الهند " نرحب بانضمام السعودية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، فهي صديقة مقربة ومصدر مهم لأمن الطاقة في الهند".