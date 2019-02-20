السجن 15 سنة للمتهم بخطف عامل وهتك عرضه بمنيا القمح بالشرقية

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 53287 لسنة 2018 جنايات مركز منيا القمح، ليوم 3 يوليو، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، من " ال ع ال" 25 سنة عامل زراعي مقيم التلين، بقيام " م م ع أ" عاطل مقيم منيا القمح وأخر مجهول بهتك عرضه وإحتجازه في مكان مجهول وسرقته.

وتوصلت تحريات النقيب أحمد بنديري معاون مباحث منيا القمح، لقيام المتهم وأخر مجهول بإستدراج المجني عليه لمسكنه وقاما بإشهار السلاح الأبيض فى وجهه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة علي بياض وتجريده من ملابسه وتصوريه عاريا، لوجود خلافات مالية بينهم، وتم إحالة المتهم لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.





